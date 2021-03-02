“الغذاء والدواء” تنفي صحة ما تم تداوله بشأن “زيت العوافي” وعلاجه للعديد من الأمراض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما تم تداوله بشأن منتج “زيت العوافي” بأنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام والصداع وغيرها.

وقالت الهيئة، إن منتج زيت العوافي غير مسجل بالهيئة العامة للغذاء والدواء ولا يمكن معرفة مكونات المنتج، ويتعذر الإفادة عن سلامة أو فعالية المنتج في الادعاءات المذكورة.

وأضافت أنه لا يسمح بتداول أو الإعلان عن المستحضرات الدوائية أو العشبية إلا بعد موافقة الهيئة، حيث تشترط الهيئة ما يثب سلامة وفعالية وجودة المنتجات.

وأوصت بعدم استعمال المنتج لأنه مجهول المصدر والمحتوى ولا يمكن ضمان سلامته وفاعليته وتقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة تجاه المنتج.