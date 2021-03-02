80 مليار دولار خسارة لأغنى 100 أمريكي .. ما الأمر!

بسبب ضريبة اقترحها نواب في مجلس الشيوخ الأميركي يتعرض أغنى 100 أميركي سيخسرون أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية أنه في حال تم تطبيق هذه الضريبة ستقع الخسارة بالمليارات .

وكانت عضو مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارين ونواب آخرون قد تقدموا بمشروع قانون ضريبة جديدة يطال الأشخاص الذين يتجاوز صافي ثروتهم مستوى 50 مليون دولار.

وبحسب الوكالة فإنه بموجب المشروع ستطبق ضريبة سنوية نسبتها 2% على هذه الثروات.

كما ستطبق ضريبة إضافية نسبتها 1% على الثروات التي تتجاوز مستوى المليار دولار.

وفي التفاصيل التي ذكرتها بلومبيرغ، فإن أغنى 100 شخص أميركي سيضطرون إلى سداد نحو 80 مليار دولار، في حال تم اعتماد هذه الضريبة.

يذكر أن هذه الضريبة تدعى «قانون ضريبة المليونير الفائق، لكن الوكالة استبعدت أن تتم المصادقة على مشروع الضريبة هذه في الكونغرس الأميركي.

ونوهت أنه في حال أصبح المقترح قانوناً فإن أغنى شخص في العالم جيف بيزوس سيدفع ضريبة إضافية بقيمة 5.4 مليار دولار في العام الجاري.

بينما سيدفع أيلون ماسك 5.2 مليار دولار، وسيخسر بيل غيتس 4 مليارات دولار.

بينما سيكون دفع أكثر من 2.9 مليار دولار من نصيب مارك زوكربيرغ، مالك شركة فيسبوك.