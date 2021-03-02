الفلبين تجلى المئات من رعاياها بالكويت.. تعرف على السبب

تعتزم السفارة الفلبينية في الكويت، إجلاء نحو 330 من أبناء الجالية مساء غد الأربعاء، بينهم أكثر من 200 من العمالة الفلبينية في ملجأ السفارة الفلبينية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الإجلاء يشمل العمالة المنزلية التي فرت من عملها ومن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا.

كما يشمل قرار الإجلاء من لديهم مشاكل طبية أو يعيشون حاليا في الكويت بلا أوراق قانونية.

وأفادت مصادر مطلعة أن السفارة نظمت رحلة مستأجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلبينية في مانيلا ومكتب شؤون العمال المهاجرين.

ونوهت أن ذلك، جاء بناء على طلب السفارة في الكويت، مضيفة أن العديد ممن تقطعت بهم السبل يعيشون في مأوى السفارة منذ أشهر، ولم يتلقوا رواتب أو تلقوها متأخرة من أصحاب العمل، وتعرضوا لسوء معاملة.

كما ذكرت المصادر أن السفارة الفلبينية واجهت أيضا تحديات بسبب تراكم طلبات تجديد جوازات السفر والانتظار الطويل للخدمات القنصلية في موقعها المؤقت في حولي.

وتابعت: إن هناك ما يقدر بنحو 230 ألف فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عمال الخدمة المنزلية، وأن السفارة قدمت تسهيلات لرعاياها للحصول على الأوراق ومتطلبات السفر مثل تأشيرات الخروج للفلبينيين، وخاصة أولئك المصنفون كعمال غير مسجلين، لضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم.