(فيديو) مأرب ليست جنة بل ملجأ لمليوني نازح.. شقيق البخيتي: لا تصدقوا خرافات أخي

كشف علي البخيتي شقيق محمد البخيتي العضو بجماعة الحوثي، عن مزاعم شقيقه، وتصريحاته بأن مأرب هي جنة لليمنيين، مؤكدا أنها ملجأ لمليوني يمني نازح.

ونشر مقطع الفيديو لعلي البخيتي المحلل اليمني محمد جميح وعلق عليه بالقول :” الأخ علي البخيتي لأبناء ذمار ومديرية الحدا: لا تصدقوا خرافات محمد أخي أن الجنة في مأرب”. وأضاف أن مأرب تستضيف ٢ مليون نازح،وخدماتها أفضل وأسعارها أقل. ماذا فعل الحوثي لمن قُتلوا قبلكم؟

وأضاف جميح أنني تواصلت مع الأخ علي بعد سماع المقطع وشكا بمرارة أن الألم وصل إلى كل بيت، وفي أسرتهم ذاتها بفعل التحريض.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه القيادي البارز في الميليشيا الحوثية محمد علي الحوثي عن هزيمة ميليشياته في مأرب أمام صمود وجسارة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقال الحوثي إن ميليشياته قبلت بإجراء مفاوضات في روسيا بين الميليشيا الحوثية ودول التحالف العربي لإنهاء الحرب في اليمن.