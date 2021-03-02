الرئيس التنفيذي لـ”أدنوك”: العالم سيظل يحتاج النفط والغاز “لعقود كثيرة قادمة”

أكد سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في حكومة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، أن “العالم سيظل بحاجة إلى النفط والغاز لعقود كثيرة قادمة ولا شك في ذلك”.

وقال سلطان أحمد الجابر يوم الثلاثاء، إنه ستكون هناك حاجة إلى النفط منخفض التكلفة حتى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا في الطاقة.

وصرح الجابر خلال مؤتمر “سيرا ويك” الذي تنظمه “آي.اتش.إس ماركت” بأن الطلب على النفط سينتعش بقيادة تعاف من جائحة فيروس كورونا في الصين والهند.

وأضاف أن “أدنوك” خفضت تكاليف التشغيل لديها عن طريق العمل بكفاءة أعلى تقنيا.