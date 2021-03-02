الخارجية الفرنسية تعلن عن قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

في تطورات المشهد الإيراني، وتعنت النظام الإيراني ضد قرارات وكالة الطاقة الذرية، قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الأيام المقبلة لانتقاد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد تقدموا أمس الاثنين فى خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستصدار قرار من مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب وخيمة.

وفي ذات السياق كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصاله الهاتفي رفضه التفاوض على الاتفاق النووي.