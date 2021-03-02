خطف أحد عناصره.. تفاصيل مثيرة عن الهجوم على موكب الحرس الثوري بإيران

أسفر الهجوم المسلح على موكب تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني عن اختطاف أحد عناصره، وسقوط عدد من الجرحى في بلوشستان إيران.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد كشف عن تعرض موكب لقيادات عليا من قوات الحرس الثوري الإيراني، لهجوم مسلح بمدينة سراوان المحاذية للحدود الايرانية – الباكستانية.

وبحسب التلفزيون الإيراني فإن الموكب الذي تعرض لهجوم مسلح بمدينة سراوان البلوشية، كان يقل قوات من وحدة الهندسة التابعة الحرس الثوري.

وذكرت مصادر إيرانية أن الهجوم الذي تعرض له موكب الحرس الثوري وقع بمنطقة كشتجان، من توابع قضاء بامبوشت بمدينة سراوان جنوب شرق البلاد .

وأضافت المصادر أنه تم اختطاف أحد العناصر من وحدة الهندسة التابعة للحرس الثوري، خلال الهجوم على الموكب.

وقد أسفر الهجوم عن سقوط عدد من الجرحى في هذا الهجوم المسلح من عناصر وحدة هندسة الحرس الثوري.

وقامت الأجهزة الأمنية بعد الهجوم، بسط سيطرة أمنية في محيط مدينة سراوان.

يذكر أن منطقة اقليم بلوشستان إيران الحدودية مع باكستان تشهد نشاطًا مكثفا لما تعرف بحركات التحرر البلوشية.

كما يعتبر إقليم بلوشستان إيران من أكثر المناطق الإيرانية فقرا، وذلك باعتراف الدوائر الحكومية الرسمية الإيرانية.