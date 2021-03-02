نفذتها سيدة.. مقتل قائد لواء الباقر  في عملية طعن بحلب

تداولت عدة حسابات لنشطاء ومدونين سوريين على تويتر نبأ مقتل قائد لواء الباقر في حلب.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم مقتل المدعو “خالد الحسن” الملقب “الحاج باقر” قائد “لواء الباقر” الطائفي طعناً على يد امرأة في حي المرجة بمدينة حلب.

في ذات السياق أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني تعترف بمقتل 9 من عناصره خلال المعركة الأخيرة ومن بينهم القيادي “علي الزنجاني”.

من ناحية أخرى تعرض الحرس الثوري الإيراني للهجوم، أسفر عن اختطاف أحد عناصره، وسقوط عدد من الجرحى في بلوشستان إيران.

وذكرت مصادر إيرانية أن الهجوم الذي تعرض له موكب الحرس الثوري وقع بمنطقة كشتجان، من توابع قضاء بامبوشت بمدينة سراوان جنوب شرق البلاد .

وأضافت المصادر أنه تم اختطاف أحد العناصر من وحدة الهندسة التابعة للحرس الثوري، خلال الهجوم على الموكب.