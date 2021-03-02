خبير في شؤون الشرق الأدنى و منحاز لإسرائيل ..  هذا هو رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية الجديد

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ويليام بيرنز رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية.

وبعد هذا التصديق يعتبر بيل بيرنز، أول دبلوماسي محترف يعمل كمدير لوكالة المخابرات المركزية.

ومن المعروف عن بيرنز انحيازه لقضايا إسرائيل، خاصة في مهامه في الشرق الأوسط، حيث صرح دائما أن يجب على الالتزام الأميركي الثابت حماية أمن إسرائيل ورفاهيتها.

وترصد الوئام أهم المناصب والأعمال التي شغلها بيرنز وأهمها:

1-حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة لاسال في فيلاديلفيا.

2- حاز أعلى ثلاث جوائز للتميز في الخدمة ونال أعلى الأوسمة التي تمنحها وزارة الدفاع، البنتاغون.

3- كما شغل بيرنز منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

4- التحق بوزارة الخارجية في عام 1982، وقبل أن يصبح سفيرا لدى روسيا في 2005.

5- شغل منصب كبير المساعدين مع وليام كريستوفر ومادلين أولبرايت.

6- في عام 2019 أصدر كتاب “القناة الخلفية” يدعو فيه إلى تجديد الدبلوماسية الأمريكية.

7- حاصل على 3 شهادات دكتوراه فخرية

8- احتل أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي الأمريكي «سفير متمرس» وهو السفير المتمرّس الثاني فقط في التاريخ الذي أصبح نائباً لوزير الخارجية.

9- شغل منصب سفير لدى الأردن من 1998 حتى 2001.

10- عمل مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بين 2001 و2005.