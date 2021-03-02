جو بايدن : جميع الأمريكيين سيتلقون تطعيم لقاح كورونا في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تم الاتفاق على التعاون بين شركتي جونسون آند جونسون وميرك لإنتاج لقاح فيروس كورونا.

وأضاف بايدن أننا سنواصل تفعيل قانون الإنتاج الحربي لدعم توفير لقاح كورونا وسنوفره لكل الأمريكيين.

وأوضح أن كل الأمريكيين سيتمكنون من الحصول على لقاح فيروس كورونا بنهاية شهر مايو المقبل.

وتابع قائلا: الأولوية لتلقيح المعلمين ضد فيروس كورونا لتسريع عودة العملية التعليمية بشكل طبيعي، منوها أن 519 ألف أمريكي قضوا بسبب فيروس كورونا حتى الآن.

وقال إنه يتعين على الكونغرس التسريع في تمرير حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار.