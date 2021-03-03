الدوري الاسباني: رئيس فالنسيا ينفي طرح النادي للبيع

قال رئيس فالنسيا أنيل مورثي قبل اجتماعه مع رئيس الحكومة المحلية يمو بيوج، إنه “تحدث قبل يوم مع كبير المساهمين في النادي، بيتر ليم في سنغافورة قبل أيام وأن الأخير أكد له أن النادي غير مطروح للبيع”.

وأكد مورثي قبل لقاء بويغ للحديث عن ملعب ميستايا الجديد أنه “لا يؤجد أي مؤشر على تغير الموقف بشأن عدم بيع النادي”.

ولدى سؤاله عما إذا كان أمير سلطنة جوهور، تونكو إسماعيل، سيكون مسؤولاً عن إدارة فالنسيا، لم يرد مورثي، في وقت انتقد فيه بعض مشجعي فالنسيا الذين حملوا لافتة كتب عليها “فلتعد إلى وطنك ي ليم”.

وكان مورثي قضى فترة طويلة في فبراير مع ليم في سنغافورة.