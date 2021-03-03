كورونا حول العالم: الوفيات تتجاوز 2.560 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 115 مليونا و299 ألفا و852 إصابة، حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و560 ألفا و602 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 91 مليونا و117 ألفا و369 حالة

الهند تسجل 14989 إصابة و98 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 14 ألفا و989 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و139 ألفا و516 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 98 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و346 شخصا.

كوريا الجنوبية تسجل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 90 ألفا و816 إصابة.

كما سجلت البلاد ست وفيات لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1612، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الصين تسجل 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، فيما وصل مجمل الإصابات بالفيروس في الصين إلى 89933 بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.