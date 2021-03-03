ذوي طفلة متوفاة بـ”صعق” كهربائي: بلدية عسير تماطل في تعويضنا رغم الحكم القضائي

تماطل بلدية عسير في تعويض ذوي طفلة توفيت بصعق كهربائي، بعد لمسها عمود إنارة، رغم وجود حكم من المحكمة بتعويض 150 الف ريال.

وقالت والدة الطفلة، إن البلدية ما زالت تماطل في دفع التعويض تصديق محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بأبها ضد بلدية المجاردة بدفع مبلغ 150 ألف ريال لأسرة الطفلة جنى الشهري، التي توفيت بسبب ماس كهربائي في أعمدة الإنارة.

وأوضحت أن الحكم صدر في الثاني من شهر ربيع الثاني الماضي، وتمت إحالة الموضوع إلى مدير إدارة الشؤون المالية ببلدية المحافظة، مشيرةً إلى أن ملايين الدنيا لا تعوضها عن ابنتها التي فقدتها.

وأكد عبدالله الشهري “عم جنى” في وقت سابق، أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة الطفلة بالصعق الكهربائي الذي تعرضت له، بعد لمسها عمود إنارة في أحد الأماكن العامة بمحافظة المجاردة خلال الاحتفال باليوم الوطني.