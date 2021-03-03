أردوغان خطط لفصل 63 جنرالاً من الجيش قبل محاولة الإنقلاب

كشف تقرير أعدته هيئة الأركان العامة في عام 2015 وأرسل إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصل فيما بعد إلى صهره بيرات ألبيراق، معلومة أنه سيتم طرد 63 جنرالاً من الجيش وذلك قبل محاولة الانقلاب المزعوم.

وذكر التقرير الموجود في صندوق البريد الإلكتروني لبيرات ألبيراق قبل حوالي 18 شهراً من محاولة انقلاب 2016، يصنف 1521 عسكرياً في الجيش، على أنهم “مقربين من حركة الخدمة”، كما يشير إلى أنه كان هناك تخطيط لإقالة 63 جنرالاً من الجيش، بحسب صحيفة “زمان” التركية.

وفي التقرير، الذي يُفهم أنه أعده أحد ضبط الأركان العامة أثناء مفاوضات السلام مع الأكراد، تم التأكيد على أن أكثر من 1400 اسم مقربين من حركة “الخدمة” طردوا من القوات المسلحة التركية بين 1984-2010.

ويعزز التقرير من نظيرة المعارضة التي ترى أن الرئيس أردوغان دبر هذا الانقلاب أو استغله لتصفية الجيش والمؤسسات السيادية في البلاد.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع الوطني، تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد 15 يوليو 2016. بالإضافة إلى استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف 560 فردًا.

وفي 15 يوليو 2016، تم طرد 149 جنرالاً من أصل 326 جنرالاً في القوات المسلحة التركية.