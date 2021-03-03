الدوري_السعودي: #الشباب يتطلع لتشديد قبضته على الصدارة #النصر #الهلال #الاتحاد

سيتطلع الشباب إلى تشديد قبضته على قمة الدوري السعودي عندما يستضيف القادسية بعد غد الجمعة، بينما يسعى الهلال حامل اللقب إلى مواصلة الضغط على المتصدر وتحقيق انتصارين متتاليين لأول مرة منذ بداية ديسمبر حين يواجه الرائد في وقت لاحق من اليوم نفسه.

ويمضي الشباب بخطى ثابتة نحو لقبه الأول في الدوري منذ 2012، ويحتل الصدارة برصيد 44 نقطة قبل تسع مباريات على نهاية الموسم.

وتعافى الشباب سريعاً من تعثره المفاجئ أمام الفتح الشهر الماضي، وهي هزيمته الوحيدة في آخر 12 مباراة في الدوري، وحقق انتصارين متتاليين ليبتعد بخمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وقال مدرب الشباب كارلوس هرنانديز إناريخو في مقابلة تلفزيونية بعد الفوز 2-1 على ضمك يوم الإثنين، بفضل هدفين من المهاجم النيجيري الدولي أوديون إيغالو: “لا ننظر إلى الترتيب أو الصدارة، بل نلعب كل مباراة على حدة، تركيزنا فقط على تحقيق الفوز”.

وقاد المدرب الإسباني الشاب البالغ من العمر 36 عاماً، والذي تتضمن مسيرته التدريبية قيادة أندية مغمورة في جبل طارق وفرنسا قبل انتقاله للسعودية، تحولاً ضخماً في حظوظ الشباب هذا الموسم.

ومنذ حصوله على لقبه السادس والأخير في الدوري عام 2012، لم يحتل الشباب مركزاً أفضل من الثالث، وأنهى الموسم الماضي في المركز السابع بفارق 29 نقطة عن الهلال البطل.

لكن مع دخول الموسم مراحله الأخيرة، يبدو الشباب في موقف قوي لاستعادة اللقب مستفيداً من تراجع مستوى الهلال الذي أقال مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو الشهر الماضي.

ويسعى خليفته روجيريو ميكالي، الذي ترقى من فريق الشباب بالهلال إلى الفريق الأول وسبق له قيادة البرازيل لإحراز ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إلى منح بطل آسيا بعض الثبات في المستوى وتحقيق انتصارين متتاليين في الدوري لأول مرة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.

ولم تكن بداية ميكالي مثالية مع الهلال، فخسر في مباراته الثانية أمام الغريم التقليدي النصر في قمة الرياض الأسبوع الماضي، لكنه تعافى سريعاً وحقق فوزاً كبيراً 5-2 على الفتح يوم الأحد.

لكن الهلال سيواجه مهمة محفوفة بالمخاطر أمام الرائد المنتشي بتحقيق انتصارين متتاليين ابتعد بهما عن منطقة الهبوط.

وفي مباريات أخرى، يلتقي الاتحاد، الذي يقدم أفضل أداء له منذ سنوات، مع الوحدة بعد غد الجمعة، ويلعب الأهلي، منافس الاتحاد التقليدي في جدة، ضد ضمك صاحب المركز قبل الأخير يوم السبت.

ويتساوى الاتحاد والأهلي في رصيد 35 نقطة بعد 21 مباراة، رغم أن الأهلي تراجع في الأسابيع الأخيرة وابتعد عن سباق اللقب بعدما حقق فوزاً واحداً في آخر 6 مباريات.

وسيتعين على الاتحاد والأهلي اللعب في الجولتين التاليتين بعيداً عن إستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة بسبب أعمال صيانة.

ويلعب قطبا جدة خلال تلك الفترة بإستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.