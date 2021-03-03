سواريز متوعداً ريال مدريد… حان وقت الثأر

اعتبر مهاجم وهداف أتلتيكو مدريد، الأوروغواياني لويس سواريز، أن مواجهة “الديربي” أمام ريال مدريد الأحد المقبل على ملعب واندا ميتبرولويتانو، فرصة “للثأر” بعد خسارة مباراة الدور الأول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بثنائية نظيفة، و”لإظهار” رغبتهم في “الاستمرار في الصدارة”.

وقال سواريز “كل المواجهات أمام ريال مدريد لها طابع خاص، لأنها نوعية المباريات التي يرغب أي لاعب في المشاركة فيها، وإظهار قدراته، كثيرون يصنفونها ضمن هذه المباريات. أمامنا فرصة للثأر لما حدث في مباراة الدور الأول وإظهار رغبتنا في الاستمرار في الصدارة”.

وينفرد “الأتلتي” بصدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، مع مباراة مؤجلة، بفارق 5 نقاط عن قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

وتابع هداف “الروخيبلانكوس” في الليغا برصيد 16 هدفاً “من الصعب الحفاظ على استمرارية الأداء، لأن هناك منافسة شرسة، وأي فريق قادر على اقتناص نقاط من فرق المقدمة، ويجب احترامهم بشكل كبير ومحاولة الحفاظ على نفس الأداء لتحقيق الهدف المنشود في النهاية”.

كما أبدى صاحب الـ34 عاماً، الذي انتقل الصيف الماضي من برشلونة للفريق المدريدي، تطلعه الشديد لقيادة أتلتيكو لحصد لقب.

واختتم المهاجم الدولي تصريحاته اعتدت على التنافسية، ومحاولة تخطي أي صعاب.

الآن أنا في ناد يظن كثيرون أنه من الصعب تسجيل أهداف كثيرة معه، ولكن بالنظر لإمكانيات اللاعبين الذين يلعبون بجوارك، فالأمور تصبح أكثر سهولة.