الزكاة والدخل تطلق “دليل ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية”

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إطلاق “دليل ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية”، لتمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من الالتزام بواجباتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وإرشادهم إلى كيفية التسجيل وتقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة.

وأوضحت الهيئة، في بيان أن الدليل يتضمن تعريفاً للمتاجر الإلكترونية، وهي تلك العاملة من خلال مواقع إلكترونية مستقلة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات الهواتف الذكية، أو تطبيقات المحادثة الفورية.

وأشارت إلى أن الدليل يوضح التزامات صاحب المتجر الإلكتروني الذي تتجاوز مبيعاته السنوية 375 ألف ريال سنوياً أمام هيئة الزكاة والدخل، التي تشمل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وعرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني، ورفع الإقرارات الضريبية، وكذلك سداد الالتزامات الضريبية.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل ضرورة أن يعرض المتجر الإلكتروني شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على نحوٍ واضح أمام المستهلكين، مهما كانت منصة البيع الإلكترونية التي يعمل من خلالها التاجر، وذلك أسوةً ببقية المتاجر الـمُكلَّفة أمام الهيئة والعاملة عبر منافذ البيع الأخرى؛ من أجل تجنب فرض غراماتٍ مالية على المتجر.