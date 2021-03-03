برعاية #ولي_العهد: انطلاق #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال في رحاب #جامعة_الإمام

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي #ولي_العهد -حفظه الله- انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية في رحاب #جامعة_الإمام اليوم الأربعاء ١٩ / ٧ /١٤٤٢هـ عند الساعة التاسعة صباحاً.

وقد شارك #وزير_التعليم في فعاليات المؤتمر الذي يستعرض فيه جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ودورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

من جانبه اكد معالي رئيس #جامعة_الإمام أن الجامعة كواحدة من صروح العلم الأكثر تخصصية في العلوم الشرعية والإسلامية بالتكامل مع مؤسسات الدولة، تقيم #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال في هذه الظروف الاستثنائية انطلاقاً من إيمان #السعودية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها لاحتضانها الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين.

وقال د. احمد العامري خلال افتتاح المؤتمر أن الجهود التي تبذلها السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين ودورها العظيم في نشر قيم الفضيلة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال والتسامح أكبر من يغطيها مؤتمر أو يكتب عنها عشرات الأبحاث.