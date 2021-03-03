الصحة العامة: رفع الجاهزية لطوارئ الجوائح والأوبئة

ثمّن وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة “وقاية”، توفيق بن فوزان الربيعة، صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها” إلى هيئة عامة بمسمى” هيئة الصحة العامة”.

وأوضح الوزير،، أن الهيئة ستعمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة), من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط الاستجابة وصولاً إلى التعافي.

وأضاف الربيعة أن هيئة الصحة العامة ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من أهدافها، حيث تعمل الهيئة مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل العناية بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة.

كما أكد أن هذا الجهد مهم وأساسي لتعزيز الأمن الصحي للدولة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة الديني والسياسي والاقتصادي في هذا الشأن.