الصندوق السيادي يسعى لإنجاز قرض بـ15 مليار دولار خلال أيام

قالت مصادر لوكالة بلومبرج إنه من المقرر أن ينهي صندوق الاستثمارات العامة، صفقة للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق هذا الأسبوع.

وأوضحت المصادر أن الصندوق يعتزم جمع نحو 15 مليار دولار من مجموعة من البنوك الدولية لتمويل استثمارات جديدة.

وأشارت إلى أن المجموعة المصرفية الأخيرة المشاركة في التسهيل لا تزال قيد التحديد، وقد يتغير حجم القرض وكذلك التوقيت.