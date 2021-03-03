وزير التعليم: المملكة بلد الوسطية حالًا ومقالًا ومآلًا

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن المملكة بلد الوسطية حالًا ومقالًا ومآلًا، مشيرًا إلى أنها تتوسط العالم بموقعها، كما تتوسطه بمنهجها وثقافتها.

وقال آل الشيخ، خلال مؤتمر الوسطية والاعتدال، الذي يرعاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: «الرعاية الكريمة للمؤتمر من قبل ولي العهد –حفظه الله– تأتي تأكيدًا لإيمان سموه بأهمية أن تسود المحبة العالم بأسره، وفق قيم الاعتدال والوسطية، والحوار والإيمان الراسخ بالقواسم المشتركة بين شعوب ودول العالم».

وأضاف: «للمملكة دور في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم الوسطية والاعتدال بكافة السبل المشروعة، والعمل من خلال رؤية المملكة 2030 على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري».

وتابع: «المملكة بلد الوسطية حالًا ومقالًا ومآلًا؛ فهي تتوسط العالم بموقعها، كما تتوسطه بمنهجها وثقافتها، وتقف على مسافةٍ متساويةٍ مع مختلف دول العالم المُحبِّة للسلام».