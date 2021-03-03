“هدف” يودع مخصصات فبراير لدعم أجور151 ألف موظف بالقطاع الخاص #عاجل

وقال “هدف”، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المبالغ المودعة تمثل دعم البرنامج خلال شهر فبراير/ شباط لأجور 151 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص.

وأضاف الصندوق، أن برنامج “دعم التوظيف” يدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

ويشمل دعم البرنامج، أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.