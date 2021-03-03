البيتكوين تتداول أعلى 51 ألف دولار

ارتفعت البيتكوين اليوم الأربعاء، عقب تراجعها أمس في ظل مخاوف من رقابة تنظيمية أكثر صرامة على سوق العملات الرقمية.

وارتفعت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 8.2% عند 51381 دولارا، في تمام الساعة 01:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بناءً على بيانات “كوين ديسك”.

وذلك بعدما تراجعت البيتكوين أمس الثلاثاء، بعدما صرح “جاري جينسلر” المرشح لمنصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بأن التأكد من خلو أسواق العملات الرقمية من الاحتيال والتلاعب يمثل تحديًا للوكالة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الريبل 4.1% إلى 44.8 سنت، والإيثريوم 8.6% عند 1594.8 دولار.