الدوري الإنجليزي: سيتي يواصل تقدمه نحو اللقب السابع في تاريخه

واصل مانشستر سيتي تفوقه بثبات نحو اللقب السابع في تاريخه بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 4 – 1، في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين المقدمة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم مانشستر بهدفٍ من البلجيكي لياندر ديندونكر في الدقيقة (15 خطأ في مرمى فريقه)، ليسجل بعدها البرازيلي غابريال جيزوس في الدقيقتين (80، 93) والجزائري رياض محرز عند الدقيقة (90)، فيما سجل هدف ولفرهامبتون كونور كوادي في الدقيقة (61).

وبهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة مبتعدًا بفارق 15 نقطة مؤقتًا عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد والذي يحل ضيفًا على كريستال بالاس اليوم.

ويلتقي اليوم من ذات الجولة فريق بيرنلي مع ليستر سيتي، شيفيلد يونايتد مع أستون فيلا، على أن تختتم غدًا بلقاءي وست بروميتش ألبيون مع إيفرتون، وليفربول مع تشلسي.

كما يلعب غدًا فولهام مع توتنهام في مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين نتيجة ارتباط الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة.