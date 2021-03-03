“فلكية جدة”: المشتري سيقترن بعطارد فجر الجمعة

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد صبيحة يوم الجمعة 5 مارس 2021 وقبل شروق الشمس اقتران بين أكبر وأصغر كوكبين في نظامنا الشمسي المشتري وعطارد بالأفق الشرقي وسيفصل بينهما 0.3 درجة فقط وهو الاقتران الأول بين الكوكبين منذ 21 ديسمبر 2018.

المشتري وعطارد سيكونان مشاهدين في سماء الفجر، قبل شروق الشمس بحوالي ساعة ونصف وسيصلان إلى ارتفاع 14 درجة فوق الأفق الجنوبي الشرقي قبل أن يختفيان عن الأنظار بالتزامن مع انبثاق ضوء الصباح.

سيلاحظ الراصد بأن المشتري أكثر سطوعًا من عطارد حيث يبلغ لمعانه (-2.0) في حين ان عطارد اخفت (+0.1) ، لكن كلا الكوكبين قريبان من شروق الشمس وسيرصدان في سماء مضاءة بضوء الصباح، فإذا رأيت كوكبا واحدًا منخفضًا نحو الافق فسيكون كوكب المشتري وإذا كان هذا هو كل ما تراه ، فاستخدم المنظار لرؤية عطارد وعند رصده تتم محاولة رؤية هذا الكوكب بالعين المجردة فقط.

بالإضافة لذلك ستكون هذه الكواكب مرئية بسهولة في نفس مجال الرؤية لتلسكوب منخفض القوة أو المناظير وستكون فرصة للتصوير الفلكي.

يحدث هذا الاقتران بالتزامن مع وصول عطارد إلى استطالته العظمى الصباحية بمقدار 27.3 درجة غرب الشمس، ما يعني بأن الكوكب في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح.

الصورة المرفقة: المشتري وإلى أعلى يساره عطارد كما سيشاهدان بالافق الشرقي قبل شروق شمس الجمعة.