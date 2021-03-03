بعنوان “التعاقب الوظيفي”.. الجمعية السعودية للموارد البشرية تعقد اللقاء الشهري الخامس

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية “بشر” اليوم الأربعاء 3/ 3/ 2021، اللقاء الشهري الخامس مع الدكتور مقعد العتيبي مدير إدارة الموارد البشرية بكلية الملك خالد العسكرية؛ من خلال لقاء افتراضي عبر المنصة المجانية (zoom)، وذلك ضمن مبادرتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويسلّط القاء والذي يقام الساعة الثامنة مساء تحت عنوان “التعاقب الوظيفي”، الضوء على برنامج تنمية الموارد البشرية الذي يأتي ضمن البرامج التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ 96 لرؤية المملكة 2030، ويهدف الى تعزيز كفاءة الرأسمال البشري بما يحقق الشمولية والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع تعزيزاً لريادة المملكة إقليمياً وتنافسيتها دولياً. ويستعرض مدى الحاجة في وقتنا الحاضر لبناء استراتيجية طويلة المدى للتعاقب الوظيفي تتطلع إلى المستقبل على نحو ملائم، لضمان استمرارية ووجود القيادة الملائمة في الأعمال سواءً على مستوى الجهة أو على المستوى الوطني.

ويناقش اللقاء محاور عدة تتضمن: مفهوم تخطيط التعاقب الوظيفي وأهدافها، الفرق بين التعاقب الوظيفي والاحلال الوظيفي، العلاقة بين تخطيط التعاقب الوظيفي ووظائف إدارة الموارد البشرية، منهجية تخطيط التعاقب الوظيفي، متطلبات عملية تخطيط التعاقب الوظيفي، إضافة إلى خطوات إعداد خطط التعاقب الوظيفي، ومؤشرات قياس تخطيط التعاقب الوظيفي.

وتسعى الجمعية من خلال مبادرة “اللقاء الشهري”، إلى تأسيس بنية تحتية تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية، واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير، حيث يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الممارسات والاساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك ويسجل ذلك بسجله التطوعي.

الدكتور مقعد العتيبي حاصل على دكتوراه في الموارد البشرية من جامعة بورتسموث بريطانيا، ولديه خبرة عملية ممتدة في مجال تطوير الموارد البشرية، ويحمل عدداً من الشهادات المهنية التخصصية منها شهادة CIPD المستوى الخامس في مجال التعليم والتطوير، وشهادة APTD في تنمية المواهب.