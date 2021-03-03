الحكومة الروسية تتوقع تحقيق “مناعة القطيع” بنهاية يوليو 2021

ذكر وزير الصحة الروسي اليوم الأربعاء أن بلاده تتوقع أن تحقق المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، لمعظم سكانها بحلول الصيف.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن الوزير ميخائيل موراشكو قوله إنه استنادا إلى الخطط الحالية للتطعيم ، من المتوقع تحقيق مناعة القطيع بحلول نهاية تموز/يوليو المقبل.

وفي حديثه خلال زيارة إلى مدينة “نوفوسيبيرسك” في سيبيريا، أعلن الوزير أيضا أنه سيتم تعزيز إنتاج اللقاح، لكنه لم يذكر تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

وطبقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، تم تطعيم أقل قليلا من أربعة ملايين روسي ضد فيروس كورونا، بحلول نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يعادل 2.8 % من إجمالي عدد السكان تقريبا.

وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن حوالي أربعة ملايين شخص مصابون بالفيروس منذ بدء الجائحة.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن إحدى المشاكل الرئيسية تتمثل في وجود شكوك واسعة حول فائدة اللقاح بين الروس.