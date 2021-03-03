أمانة جدة تصادر طن خضروات وفواكه من الباعة الجائلين في الشرفية

صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية، أكثر من طن خضروات وفواكه إلى جانب إتلاف عدد من البسطات العشوائية داخل النطاق، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لضبط المخالفات وتحسين المشهد البصري والحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية المهندس سعد محمد القحطاني، أن الفرق الميدانية واصلت جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” حيث رصدت البلدية عددا من البسطات العشوائية ومخالفة قواعد التدابير الوقائية واتخذت حيالها الإجراءات النظامية، مؤكدا استمرار الجهود البلدية في رصد ومنع المخالفات.