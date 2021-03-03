البنتاجون: لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين إثر الهجوم على قاعدة عين الأسد

أعلن البنتاجون، اليوم، أنه لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين إثر الهجوم على قاعدة عين الأسد.

وأضاف: “نقف على أهبة الاستعداد بانتظار نتائج تحقيق الهجوم على قاعدة عين الأسد”، مؤكدا وفاة متعاقد مدني أمريكي إثر أزمة قلبية أثناء الهجوم.

يشار إلى أن الجيش العراقي قال في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف الجيش العراقي في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن خسائر كبيرة، وأن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الهجوم.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، الكولونيل في الجيش الأمريكي واين ماروتو، في تغريدة على تويتر، إن الصواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار الساعة 7:20 صباحا”.