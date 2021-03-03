وزارة الرياضة توافق على طلب النصر بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للنادي

وافقت وزارة الرياضة على طلب نادي النصر بتأسيس شركة استثمارية مملوكة بالكامل للنادي.

وصدر قرار وزير التجارة برقم 245 بتاريخ 18/ 7/ 1442 بالموافقة على الترخيص بالتأسيس للشركة تحت مسمى “شركة نادي النصر الاستثمارية”.

وقال نادي النصر في بيان، اليوم، إن الشركة ستكون تحولا مهما وانتقالا لآفاق جديدة في عالم الاستثمار وستعود ملكية الشركة بالكامل لنادي النصر.

وتعتبر شركة نادي النصر شركة رسمية خاضعة لأنظمة الشركات وقوانينها ويمكن لها العمل تجاريا بكل سهولة في قطاعات متنوعة والدخول في عدد من الاستثمارات مما سيجعلها مصدر دخل مهم للنادي وفق رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى توليها كافة حقوق النادي الاستثمارية والتجارية وتسويقها.

وتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ومنسوبيه بالشكر إلى وزير الرياضة على دعمه للأندية وقيادة أندية الوطن نحو بيئة جاذبة للمستثمرين، كما تقدموا بالشكر أيضا لوزير التجارة على موافقته وسهولة ومرونة الإجراءات والوقت الذي أنجزت فيه كل التعاملات والمتطلبات المتعلقة بالترخيص.