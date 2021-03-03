«أبو الغيط» أمينا للجامعة العربية بإجماع وزراء الخارجية العرب

وافق وزراء الخارجية العرب اليوم بالإجماع، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» عن مصدر دبلوماسي ، فإن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط؟، الذي يشغل المنصب منذ عام 2016.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع تشاوري، يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

ويناقش المجلس إعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها 31، المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

ومن المزمع أن تتسلم قطر رئاسة الدورة الحالية للجامعة من مصر، حيث يشارك الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري في اجتماع اليوم بالقاهرة، للمرة الأولى منذ 2017.