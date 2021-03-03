توتر أمريكي..  معلومات استخباراتية للكونجرس باقتحام الكابيتول في هذا الموعد

قالت شرطة الكونغرس إنها حصلت على معلومات استخباراتية بشأن خطة محتملة لاقتحام الكابيتول غدا الخميس.

وأضافت إدارة شرطة مبنى الكونغرس الأميركي في بيان، لها اليوم الأربعاء، أنها حصلت على معلومات مخابرات تشير إلى مؤامرة محتملة لاختراق جماعة مسلحة مجهولة لمبنى الكابيتول.

وبحسب البيان فإن شرطة الكابيتول تعمل مع وكالات بالولاية وأخرى اتحادية لوقف أي تهديدات لمبنى الكابيتول.

وشددت الشرطة في بيانها :”نأخذ معلومات المخابرات على محمل الجد”.

يذكر أن أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانوا قد اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، وعطلوا التصديق الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات على ترمب، في هجوم أسفر عن مقتل خمسة بينهم ضابط شرطة.