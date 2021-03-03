أسعار النفط تواصل مكاسبها

واصلت أسعار النفط،اليوم، مكاسبها، و ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من دولارين إلى 61.79 دولار للبرميل

و تجاوز سعر الخام أمس الثلاثاء 60 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 44.63 دولار في بداية ديسمبر، وهو مستوى يكفي لدعم أرباح المنتجين الأميركيين في ضوء التخفيضات الأخيرة في التكاليف.

وفيما مضى، كان ارتفاع الأسعار يغري شركات النفط الصخري لزيادة الإنتاج حتى بعد تعهدها بالتريث، وكان سعر 60 دولارا في وقت ما سيدفع الشركات لإعادة تشغيل منصات الحفر ومعدات التكسير سريعا. لكن ذلك لا يحدث حاليا.

وقال ليبلانك «لا يجدون ما يغريهم».