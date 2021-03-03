أسرى حوثيون : خدعونا أننا  نحارب إسرائيل

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو لعدد من جنود مليشيا الحوثي، والذين وقعوا أسرى بيد القوات المسلحة اعترافات بفضائح الحوثيين الذين زجوا بهم في أرض المعركة بمأرب بعد فرار القيادات من رض المعركة.

وبحسب الفيديو فقد أكد أسرى الحوثيون أنه تم التغرير بهم وخداعهم : ” وأنهم سيحاربون أمريكا وإسرائيل وسيكونون من الشهداء ثم فوجئوا بأنهم يحاربون أشقاءهم اليمنيين بالجيش اليمني” .

ويظهر الفيديو أحد الأسرى باكيا ويقول : ” إن قيادتهم فرت من أرض المعركة وتركوهم رغم الاستغاثات محذرين الشباب من الانسياق وراء الأكاذيب التي يرددونها في المساجد والمجالس”.

وعلى الصعيد الميداني شنت قوات الجيش الوطني هجومًا على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وتمكنت القوات من تحرير عدد من المواقع في وادي صالة، وإلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.

كما تم اليوم كسر هجوم في جبهة مقبنة، شنّته المليشيات الحوثية في محاولة لاستعادة جزء من المواقع التي جرى تحريرها مساء أمس.