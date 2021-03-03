مغازلة تركية لمصر حول ترسيم الحدود البحرية

في تطور جديد حول العلاقات التركية المصرية، أعربت تركيا عن استعدادها للتفاوض مع الحكومة المصرية حول الحدود البحرية.

وكانت تركيا، قد أعربت اليوم الأربعاء، عن استعدادها للتفاوض مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية معها في شرق المتوسط الغني بالنفط.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي في أنقرة أنه بناء على سير العلاقات، يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية، وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص.

ونقل تلفزيون “تي.آر.تي عربي” عن جاويش أوغلو قوله: “يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية وفقاً لمسار علاقاتنا”.

وأكد أننا تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام لحدودنا.

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.