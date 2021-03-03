بالأسماء.. الحوثيون يعدمون 24 شيخا قبليا

لم يسلم أحد من اليمنيين من انتهاكات مليشيات الحوثي، التي أدت إلى انهيار اقتصادي وسياسي بالبلاد.

الانتهاكات طالت شيوخ القبائل، حيث كشفت إحصائية رسمية تصفية ميليشيا الحوثي، خلال عامين، لـ 24 شيخا قبليا.

وذكرت صحيفة “الثورة” التابعة للحكومة اليمنية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن جرائم القتل التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية تمت بطرق بشعة ووحشية.

وأضافت أن ضحاياها كانوا من أشد المناصرين لها، والداعمين لانتهاكاتها.

وفي التفاصيل فقد ذكرت الصحيفة أنه تم مقتل 12 شيخا قبليا خلال الفترة من مارس 2020 إلى فبراير 2021، على يد ميليشيا الحوثي.

وأضافت أن أربعة منهم تم اقتحام منازلهم وقتلتهم أمام أطفالهم ونسائهم.

كما تم تفجير منازل البعض منهم ونهبها، إضافة إلى قتل3 مشايخ أثناء قيادتهم مساعي صلح بين قبائل، وثلاثة آخرين قتلتهم في عمليات غادرة.

وتابعت الصحيفة أن الحال في 2020 لا يختلف عما تعرّض له شيوخ القبائل على يد الميليشيا الحوثية خلال العام 2019.

فقد قامت ميليشيا الحوثي بتصفية واختطاف ومداهمة وتدمير منازل 22 من مشايخ القبائل، منها 12 جريمة تصفية، و5 عمليات اختطاف، و3 حالات تفجير منازل.