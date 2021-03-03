الكنسة تتدخل.. تهديدات بحرق التليفزيون القبرصي بسبب أغنية الشيطان

تعرضت أغنية “الديابلو”، وهي كلمة إسبانية تعني بالعربية “الشيطان”، للمغنية إلينا تساجرينو، لانتقادات بسبب تناولها لفظ “الشيطان”.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية قد دعت الحكومة في بيان لها، إلى سحب الأغنية.

وقالت الكنيسة في بيانها : ” (استبدلوا بها) أخرى تعبر عن تاريخنا وتقاليدنا وما نمثله”.

من جانبه رفض المتحدث باسم الرئيس القبرصي في مقابلة تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ الدعوة الكنيسة.

وقال المتحدث فيكتوراس بابادوبولوس في تصريحات تليفزيونية: “إنها مسابقة موسيقية، دعونا لا نعطيها أبعادا غير ضرورية”.

وكانت الأغنية قد أثارت جدلا واسعا، إثر تهديد مجهولين بإحراق مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وانتقادات حادة من أساتذة للتربية الدينية.

وقامت القناة العامة بإبلاغ الشرطة عن تلقيها اتصالا من جهة مجهولة يهدد بإحراق مبنى هيئة “سي واي بي سي” احتجاجا على اختيار الأغنية.