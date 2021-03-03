أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه العميد البقمي.

وبهذه المناسبة يبارك المهندس أمجد البقمي لأخيه بمناسبة ترقيته إلى رتبة عميد ويسأل الله عز وجل أن تكون عونا له في طاعة الله وخدمة دينه ومليكه ووطنه

ولا يزال العميد البقمي يتلقى التهاني والتبريكات بمناسبة الترقية