(فيديو) دنماركي حاول حرق القرآن.. لن تتخيل الرد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لمواطن دنماركي، حاول حرق نسخة من القرآن الكريم.

وبحسب ما تم تداوله حاول فقد حالو الرجل حرق القرآن الكريم في أحد شوارع الدنمارك، لكن أتاه الرد السريع من بعض الشبان المسلمين الغيورين على دينهم.

ويظهر الفيديو ردة الفعل الغاضبة من قبل بعض الشباب المسلم، حيث قام أحدهم بلطمه، ودخل معه في اشتباك عقب محاولته حرق القرآن.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله، حيث علق أحدهم: ” هسع ينط مسلم كيوت يقول :” شو هالإرهاب ،الشباب هذول بتصرفهم عم يشوهوا الإسلام ،شو دخلهم فيه هي حرية شخصية ، إسلامنا إسلام محبة وسلام”.

وعلق آخر : ” لم نهين اي دين رغم اننا نعلم ان ديننا هو الحق يستمتعون بإهانت ديننا والتلذذ باحتقارنا لكن لله النصرة ولرسوله وللمسلمين الله يهديهم للإسلام وإلا سيظلمون أنفسهم فالنار تريد كما الجنة.. أسأل الله السلامة”.