بينهم “حليمة بولند”.. رفع التجميد عن حسابات «المشاهير» بالكويت

بعد أكثر من نصف عام من التحقيقات والتحريات من قبل الأجهزة المختصة، سيصدر خلال أيام قرارا برفع التجميد عن حسابات المشاهير.

وبحسب ما ذكرتها وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة فإن قضايا المشاهير في طريقها إلى الحفظ.

وكانت النيابة العامة قررت منذ يوليو الماضي، وبشكل متتابع، تجميد حسابات عشرات المشاهير، ممن دارت حولهم شبهات في غسل الأموال وشمل التجميد أيضا عقارات للمشاهي ر.

كما قرر النائب العام ضرار العسعوسي، اليوم الأربعاء، رفع التحفظ على أموال وحسابات شركة «بوتيكات» لدى كافة البنوك المحلية، وذلك بعد مرور أكثر من 8 أشهر من صدور قرار تجميد الأموال في يوليو 2020.

يذكر أن وسائل إعلام كويتية كانت قد كشفت حينها عن أسماء المشاهير الـ10 المتهمين وهم: (يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا).

وأوضحت حينها أنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم.