برسوم غير مسبوقة.. بايدن يشعل حربا تجارية على 18 دولة

في قرار نهائي، فرضت وزارة التجارة الأميركية رسوما على واردات لفائف الألومنيوم من 18 دولة، إثر تحقيقات حول مكافحة الإغراق.

وفي تفاصيل القرار تصل هذه الرسوم إلى 242.8 في المئة على الواردات من ألمانيا و4.83 في المئة على الواردات من دولة البحرين.

وأضافت الوزارة أن التمديد الذي يسري اعتبارا من 28 فبراير سيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.

يذكر أن المنتجات تحصل على إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصين على سلع أميركية.

ويتعرض الاقتصاد الأميركي لخسارة محتملة قد تصل إلى تريليون دولار، في حال اتخذت إدارة الرئيس جو بادين سياسات تجارية أكثر صرامة مع الصين، أو إذا وصلت إلى مقاطعة كاملة معها.

يذكر أن ألمانيا تمثل أكبر مصدر لألواح الألومنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت نحو 290 مليون دولار في 2019.

تليها البحرين بصادرات بلغت 240 مليون دولار، حيث تضاف هذه الرسوم إلى جمارك بنسبة %10، تم فرضها على منتجات الألومنيوم خلال ولاية الرئيس ترامب.

من ناحية اخرى مددت وزارة المالية الصينية في 28 فبراير الماضي إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجا مستوردا من الولايات المتحدة، منها الأخشاب ومكونات الطائرات.