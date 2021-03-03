«صدمات سريعة ومستمرة» 700 قتيل حوثي بينهم قيادات منتحلة لرتب عسكرية

تتسارع وتيرة الخسائر المتلاحقة بين صفوف مليشيا الحوثي، التي لا تزال تتكشف حول ما تكبدته في المعارك الأخيرة.

المحلل والسياسي اليمني محمد جميح كشف عن أرقام جديدة كخسائر بشرية تكبدتها مليشيا الحوثي ، وفق إحصائيات ذكرتها حسابات موالية لأنصار الحوثي.

وكتب جميح على حسابه في تويتر :” أكثر من سبعمئة قتيل حوثي بينهم قيادات منتحلة لرتب عسكرية خلال شهر فبراير، حسب إحصائية أخذت من منشورات عناصر المليشيا أنفسهم”.

وأضاف : ” يقول الحوثي إنه يأخذ من خزان بشري وإنه لا يهمه عدد القتلى. ما علينا إلا أن نحذر، أما أبناء مأرب ومن معهم من أبناء اليمن فلن يسمحوا لمرتزقة إيران بدخولها.”

وكانت آخر ما ما تكبدته مليشيا الحوثي في معارك مأرب، حيث خسر المئات من عناصره، وامتلأت ساحة المعارك بجثث أتباع الحوثي في معركة البلق الغربي الأخيرة بمأرب.

وخر جت دعوات تناشد الصليب الأحمر بضرورة انتشال جثث أنصار الحوثي، الذين تم مقتلهم في المعارك الأخيرة.

يأتي هذا في الوقت الذي لا يتورع فيه الحوثي عن تصفية أنصاره والموالين له، حيث كشفت صحيفة الثورة اليمنية أنه تم تصفية 24 شخصا من شيوخ القبائل على يد مليشيا الحوثي، بالر غم من تقديم الولاء له، بحسب الصحيفة.