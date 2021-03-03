ازدواجية أمريكية.. واشنطن تعارض تحقيق المحكمة الجنائية بجرائم حرب في فلسطين

في الوقت الذي تعلن فيه أمريكا دفاعها عن حقوق الإنسان، تتجاهل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بل وتتخذ قرارات مؤيدة للاحتلال.

ومساء اليوم، أعلنت واشنطن معارضتها بشدة تحقيق المحكمة الجنائية بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أكدت اليوم الأربعاء، أن مكتبها فتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

في السياق، رحبت فلسطين بإعلان المدعية العامة للجنائية الدولية قرارها فتح تحقيق بجرائم حرب في فلسطين، معتبرة أن “الخطوة التي طال انتظارها لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام”.