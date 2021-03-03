الحوثيون يعلنون التمرد.. البخيتي: مستمرون في هجماتنا

في تطور جديد للتمرد الحوثي على الحلول والمقترحات الدولية، كشف محمد البخيتي القيادي في جماعة الحوثي ، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات التي تجريها المليشيا سرا مع الولايات المتحدة.

وأكد البخيتي في مداخلة تليفزيونية أن التواصل مع الأمريكيين لم يحرز أي تقدم.

وأضاف أنه تم التواصل مع الأمريكيين بشكل غير مباشر ولم يتم إحراز أي تقدم.

ونوه البخيتي أيضا أننا أبلغنا الوفد الأمريكي أننا مستمرون في هجماتنا، حتى إنهاء ما وصفه بالعدوان.

وفي ذات السياق رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على اللقاء بين مسؤولين أمريكيين وحوثيين بمسقط، بعد الأنباء التي تم تداولها.

يأتي هذا في الوقت الذي تتكبد فيه مليشا الحوثي خسائر بشرية فادحة في المعارك الميدانية التي تخوضها ضد الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي.

وكشف مر اقبون يمنيون أن مليشيا الحوثي خسرت 700 قتيل خلال شهر فبراير الماضي، وفق ما تداولته حسابات موالية للحوثي.