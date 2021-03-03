وصلت لـ 500%.. ارتفاع عمليات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية بالمملكة

شهدت عمليات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية العام الماضي بنسبة وصلت 500 في المائة في المملكة.

وقال فهد العقيل، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، أمس إن عدد المتاجر الداعمة لقبول خدمة «مدى» تجاوز 9 آلاف متجر إلكتروني، بزيادة ثلاثة أضعاف العدد للعام 2019.

وأضاف العقيل أن ارتفاع عمليات أجهزة نقاط البيع وصل لـ 76 في المائة، إضافة إلى زيادة عمليات مدى للتجارة الإلكترونية 224 في المائة.

وأوضح أن المملكة تعدّ الأسرع نمواً في العالم فيما يخص عدد نقاط البيع خلال المدة من 2012 إلى 2019، ليبلغ معدل النمو السنوي المركب 23 %.

وبحسب تصريحات العقيل، فإن المدفوعات السعودية تعمل على الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة لتعزيز دور المدفوعات الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ونوّه أن المدفوعات السعودية مساهم أساسي في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج «رؤية المملكة 2030») وذلك كونها مملوكة من البنك المركزي السعودي.

،كما أنها تعد جزءا رئيسيا من الاستراتيجية، عبر تحقيق محاور برنامج تطوير القطاع المالي.