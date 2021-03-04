تركيا تتدخل وتمنع مراقبة أوروبا لحظر الأسلحة المفروض علي ليبيا

منعت تركيا مجدداً مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الخارجية التركية اعترضت في فبراير على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا. وكانت السفينتان ترفعان العلم التركي.

وفي حادثة سابقة في نوفمبر أوقفت تركيا عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بدأت بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية، واتهمت لاحقاً الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.

وتأسست بعثة المراقبة “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي في مايو 2020 وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.