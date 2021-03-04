بحضور السديس ومحافظ حفر الباطن: تدشين مؤسسة خيرية للتكافل بين أفراد المجتمعات محلياً وخارجياً

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن مساء امس الأربعاء مؤسسة الشيخ عبدالله بن أحمد الشريع الخيرية بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعددٍ من رجالات ومسؤولي وأعيان المحافظة.

حيث تسعى المؤسسة للريادة في العمل الخيري وإحداث الأثر التنموي لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمعات محلياً وخارجياً بالشراكة مع القطاعات الثلاثة.

كما تسعى لتنمية الفرد والمجتمع وفق أعلى المعايير المهنية المتبعة في إطار العمل الخيري من مشاريع تنموية وخيرية وتعليمية وذلك من خلال المساهمة في الدعم وتقديم البرامج والمبادرات بكفاءة وفاعلية.