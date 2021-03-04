تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 180 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 مارس 2021، مع استمرار الضغوط الأمريكية على أسعار المعدن عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.53 ريال (55.07 دولار)، مقابل 209.30 ريال (55.81 دولار)الأربعاء .

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 180.71 ريال (48.19 دولار)، مقابل 183.14 ريال (48.84 دولار) أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام عيار 18 لنحو 154.90 ريال (41.31 دولار)، مقابل 156.98 ريال (41.86 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.48 ريال (32.13 دولار)، مقابل 122.09 ريال (32.56 دولار).