تمديد خفض الإنتاج ضمن الخيارات المطروحة خلال اجتماع أوبك+.. اليوم

تجتمع مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وحلفائها “أوبك بلس” اليوم الخميس، على المستوى الوزاري، لمناقشة سياسة الإنتاج الفترة المقبلة.

ومع تزايد التوقعات بأن يتم السماح بعودة 1.5 مليون برميل إلى الأسواق خلال هذا الاجتماع، قالت مصادر أمس إن تمديد خفض الإنتاج ضمن الخيارات المطروحة.

وانتهى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المنبثقة عن أوبك بلس،أمس دون توصية بخصوص سياسة الإنتاج.

يأتي ذلك بعد تصريحات مصادر بأن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس إلى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وأضافت المصادر أن أوبك+ تضع تمديد خفض إنتاج النفط ضمن خيارات أخرى في اجتماع اليوم.