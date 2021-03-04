هل اللقاح يسبب خطورة لمن يعلنون من نقص الصفائح الدموية؟.. الصحة توضح!

“المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة، التأكد من عدم وجود نزيف، استشارة الطبيب قبل أخذ التطعيم، ثلاثة شروط حددتها وزارة الصحة، لمن يعانون من نقص الصفائح الدموية، حال أخذهم للقاح كورونا.

وبحسب ما ذكر على حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ أنه «بشكل عام، من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية أقل من 10 آلاف، يمكنه أخذ اللقاح، والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة 30 دقيقة».

وتابعت الوزارة، ردًا على استفسار بهذا الخصوص، يجب «التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه».

وقال المواطن في استفساره: هل اللقاح يسبب خطورة للذين لديهم ضعف في الصفائح الدموية؟

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، إعطاء أكثر من 1.000.000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن من خلال 405 مواقع للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وستبدأ الوزارة قريباً توفير لقاحات فايروس كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً داخل المملكة. ووقعت الوزارة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع إحدى الصيدليات لتقديم اللقاحات أمس الأول (الثلاثاء)، على أن يتم الإعلان عن موعد استقبال المواطنين والمقيمين قريباً. وتأتي الشراكة ضمن الخطة الإستراتيجية المعتمدة للمملكة للوصول إلى السيطرة الكاملة على الجائحة.

وتقوم هيئة الغذاء والدواء حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية التي تسير بوتيرة عالية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة حالياً في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حالياً مجازة للاستخدام بدءاً لمن تخطى عمر الـ16 أو الـ18 عاماً. وبيّنت أنه تتم جدولة مواعيدها حسب «فئات الأولوية» المقرة في «الإستراتيجية الوطنية للتحصين من فايروس كورونا المستجد».

وأتاحت الوزارة تقديم مواعيد «الجرعة الثانية» من لقاح كورونا للراغبين ممن تمت إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، كما جرى التوجيه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفايروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين اإلى سرعة التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.